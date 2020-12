Uomini e Donne | Sophie Codegoni ingannata e umiliata | “Fai schifo”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Nell’ultima registrazione dila tronistaha avuto un’amara sorpresa. Uno dei corteggiatori che le piaceva di più, probabilmente il suo preferito, Matteo Ranieri, ha fatto una sconcertante rivelazione. Messo alle strette da Gianni Sperti, che gli ha chiesto cosa avrebbe risposto seavesse deciso di sceglierlo immediatamente, ha risposto che le direbbe di no. Matteo Ranieri lascia tutti a bocca aperta: direbbe di no aLa risposta di Matteo Ranieri ha gelato un po’ tutti, non solo la tronista. E questo perché il corteggiatore, timido e perbene, è sempre parso molto sincero; il suo interesse nei confronti della tronista sembrava ben più vero rispetto a quello degli altri corteggiatore e piano piano anche ...