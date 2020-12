Un nuova Armata Brancaleone? Di Maio al posto di Conte | Boschi e Crimi vogliono un ministero

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 dicembre 2020) C’è chi invece di preparare i pacchi di Natale lavora al “pacco di Natale” da consegnare al premier: un nuovo governo di emergenza nazionale con un garante del vecchio, probabilmente l’immancabile Luigi Di, con un po’ di nomi per tutte le stagioni, come quello di Maria Elena, onnipresente in tv in questi giorni sul tema del Recovery Fund, per conto di Renzi. Il quale, nota a margine, fa sapere che non gli dispiacerebbe fare il capo della Nato, grazie alle sue buone amicizie americane. Intorno al Natale col lockdown e i morti a terra, la politica italiana offre dunque il peggio di sè: trame segrete, che coinvolgono a torto anche Matteo Salvini, congiure di Palazzo, presunte manovre del Quirinale per evitare il voto anticipato e creare un nuovo esecutivo che stia bene a (quasi…) tutti. I giornali di oggi, in questo ...