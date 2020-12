Ubisoft+ su Google Stadia disponibile in beta

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020), il servizio di abbonamento mensile di Ubisoft per PC, è orain versionesua partire da oggi e verrà lanciato ufficialmente il 16 dicembre. Gli abbonatipossono iscriversi allaaccedendo ai propri account e collegando un accountgratuito.Pro, il livello premium che offre streaming 4K e giochi gratuiti a 9,99 euro al mese, non è richiesto. I giocatori potranno accedere e giocare ai giochi tramite il browser webChrome, dispositivi mobile Android compatibili e Chromecast Ultra tramite streaming senza costi aggiuntivi. Il cross-platform sarànei titoli più recenti, come Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx ...