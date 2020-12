Traffico Roma del 14-12-2020 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

sono trafficate tutte le principali vie consolari in uscita dalla città sul raccordo in carreggiata esterna code dalla Pontina a incolonnamenti a tratti anche in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria tra Nomentana e Casilina e tranin ed Ardeatina dall'inizio di questa settimana 10 linee della rete Atac a Minori frequentazione sono temporaneamente gestite da operatori privati consentendo quindi di aumentare di 500 corse il servizio delle linee centrali più frequentate sulla metro B per la sostituzione di scale mobili ascensori sono chiuse le stazioni di Castro ...