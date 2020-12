Traffico Roma del 14-12-2020 ore 14:30 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code per Traffico intenso nel tratto compreso tra la Ardeatina e la Appia in carreggiata esterna chiusi il sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia tra viale del Policlinico viale del Muro Torto nelle due direzioni per pulizia e manutenzione sospese le zone a Traffico limitato diurne e notturne di centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo e Testaccio Fino al prossimo 15 gennaio accesso libero anche senza permesso restiamo a distanza nuova ordinanza della sindaca Virginia raggi e disciplina gli orari di apertura delle attività ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code perintenso nel tratto compreso tra la Ardeatina e la Appia in carreggiata esterna chiusi il sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia tra viale del Policlinico viale del Muro Torto nelle due direzioni per pulizia e manutenzione sospese le zone alimitato diurne e notturne di centro storico Trastevere Tridente San Lorenzo e Testaccio Fino al prossimo 15 gennaio accesso libero anche senza permesso restiamo a distanza nuova ordinanza della sindaca Virginia raggi e disciplina gli orari di apertura delle attività ...

Agenzia_Ansa : #Natale #traffico e #folla in centro a #Roma alla ricerca dei #regali. Appello deLl'assessore alla sanità della reg… - _Carabinieri_ : Roma: #Carabinieri sequestrano beni per oltre 600mila € a due fratelli, arrestati nel 2017, a capo di un'associazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 14-12-2020 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LascioNina : RT @_Carabinieri_: Roma: #Carabinieri sequestrano beni per oltre 600mila € a due fratelli, arrestati nel 2017, a capo di un'associazione de… - VAIstradeanas : 13:59 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -