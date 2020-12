Si ribalta con la sua 500 | spavento per una donna nel parcheggio del Buonvento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTanto, ma fortunatamente nessuna conseguenza grave, per unaalla guida di una Fiat 500. L’incidente è avvenuto aldel centro commerciale. A scontrarsi con la 500 una Opel Zafira. Per l’impatto, sulle cui cause è in corso l’accertamento da parte della polizia municipale, la Cinquecento si èta. Sul posto anche il personale del 118 ma per lanon è stato necessario il ricovero in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.