Robbie Williams, online il video di “Can’t Stop Christmas” (Di lunedì 14 dicembre 2020) É online da oggi, lunedì 14 dicembre, il video di “Can’t Stop Christmas” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo di Robbie Williams contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present” già disponibile in digitale. L’ironico videoclip, diretto da Dan Massie, traduce in immagini lo spirito ironico della canzone che riflette su un 2020 senza precedenti con cenni a Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shopping online e distanziamento sociale: “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza.” Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico di questo periodo. Robbie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Éda oggi, lunedì 14 dicembre, ildi(Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo dicontenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present” già disponibile in digitale. L’ironicoclip, diretto da Dan Massie, traduce in immagini lo spirito ironico della canzone che riflette su un 2020 senza precedenti con cenni a Facetime e Zoom, calzini e disinfettanti per le mani come regali di Natale perfetti, shoppinge distanziamento sociale: “Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza.” Il brano è reso ancora più interessante da una melodia allegra contraddistinta dal tintinnio dei campanelli tipico di questo periodo....

