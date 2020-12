Reggio Calabria, schede elettorali votate…da persone morte! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Condannata la falsità in atto pubblico e reati elettorali. Arrestati consigliere comunale e presidente di uno dei seggi. Scoperti in un’indagine della Digos della questura di Reggio Calabria voti effettuati da persone anziane che risultavano poi però già decedute. Proseguono intanto sul caso le indagini della Digos che ha sequestrato del materiale al fine di confermare le varie accuse riguardanti le elezioni svoltesi al Comune di Reggio Calabria il 20 e 21 Ottobre. Nel corso dell’operazione sono stati posti sotto arresti domiciliari un consigliere regionale, Antonino Castorina ed il Presidente di uno dei seggi elettorali, Carmelo Giustra. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ilaria Capua sul lockdown tedesco: Unica soluzione valida LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Condannata la falsità in atto pubblico e reati. Arrestati consigliere comunale e presidente di uno dei seggi. Scoperti in un’indagine della Digos della questura divoti effettuati daanziane che risultavano poi però già decedute. Proseguono intanto sul caso le indagini della Digos che ha sequestrato del materiale al fine di confermare le varie accuse riguardanti le elezioni svoltesi al Comune diil 20 e 21 Ottobre. Nel corso dell’operazione sono stati posti sotto arresti domiciliari un consigliere regionale, Antonino Castorina ed il Presidente di uno dei seggi, Carmelo Giustra. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ilaria Capua sul lockdown tedesco: Unica soluzione valida LEGGI ANCHE ...

