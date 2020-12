Paura a New York: un uomo ha aperto il fuoco nella Cattedrale di St. John [VIDEO] (Di lunedì 14 dicembre 2020) Momenti di terrore a New York, sul sagrato della Cattedrale di St. John Divine, sede del vescovado, la polizia è dovuta intervenire per fermare un uomo armato, che ha aperto il fuoco verso gli agenti prima di essere ferito, è deceduto poco dopo. La grande chiesa si trova ad Harlem, lo scontro è avvenuto sulla L'articolo Paura a New York: un uomo ha aperto il fuoco nella Cattedrale di St. John VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Momenti di terrore a New, sul sagrato delladi St.Divine, sede del vescovado, la polizia è dovuta intervenire per fermare unarmato, che hailverso gli agenti prima di essere ferito, è deceduto poco dopo. La grande chiesa si trova ad Harlem, lo scontro è avvenuto sulla L'articoloa New: unhaildi St.proviene da www.meteoweek.com.

