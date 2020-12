Pasta e lenticchie con salsiccia e funghi misti (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se avete voglia di ricette originali e particolari questa ricetta di è ciò che stavate cercando. La preparazione è molto facile e veloce e il risultato straordinario è garantito. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta 150 g di lenticchie secche 2 salsicce medie 250 g di funghi misti surgelati 1 cucchiaio di salsa di pomodoro 1 gambo di sedano 1 spicchio d’aglio 1 pezzetto di cipolla 1 carota piccola Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per preparare la iniziate mettendo le lenticchie secche qualche ora prima in acqua fredda, poi scolate e sciacquate con attenzione. A questo punto iniziamo a preparare il soffritto per la Pasta e lenticchie: tagliate il sedano, la carota e la cipolla e in un tegame ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Se avete voglia di ricette originali e particolari questa ricetta di è ciò che stavate cercando. La preparazione è molto facile e veloce e il risultato straordinario è garantito. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di150 g disecche 2 salsicce medie 250 g disurgelati 1 cucchiaio di salsa di pomodoro 1 gambo di sedano 1 spicchio d’aglio 1 pezzetto di cipolla 1 carota piccola Sale fino q.b. Olio evo q.b. Per preparare la iniziate mettendo lesecche qualche ora prima in acqua fredda, poi scolate e sciacquate con attenzione. A questo punto iniziamo a preparare il soffritto per la: tagliate il sedano, la carota e la cipolla e in un tegame ...

