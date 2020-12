Paolo Rossi, la prima moglie Simonetta Rizzato: “Era una favola. Ecco perché poi è finita” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il suo primo amore. Quegli anni indimenticabili. Paolo Rossi ha avuto due matrimoni. Dalla prima moglie, Simonetta Rizzato, ha avuto il figlio Alessandro e proprio lei ha raccontato la sua bellissima storia con Paolo: “Durante il Mundial ero incinta, non andai temendo rischi per la gravidanza. Poi abbiamo preso strade diverse, io mi sono risposata e lui ha avuto Federica, una donna stupenda”, ha detto al Corriere della Sera. Si sono conosciuti giovanissimi, Simonetta e Paolo, lei aveva 17 anni e lui aspettata di diventare il grande campione del calcio: “Se ci ripenso, mi pareva di vivere una favola. Paolo è stato il primo amore, quel sentimento puro che si può vivere soltanto a quell’età. Poi, siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il suo primo amore. Quegli anni indimenticabili.ha avuto due matrimoni. Dalla, ha avuto il figlio Alessandro e proprio lei ha raccontato la sua bellissima storia con: “Durante il Mundial ero incinta, non andai temendo rischi per la gravidanza. Poi abbiamo preso strade diverse, io mi sono risposata e lui ha avuto Federica, una donna stupenda”, ha detto al Corriere della Sera. Si sono conosciuti giovanissimi,, lei aveva 17 anni e lui aspettata di diventare il grande campione del calcio: “Se ci ripenso, mi pareva di vivere unaè stato il primo amore, quel sentimento puro che si può vivere soltanto a quell’età. Poi, siamo ...

