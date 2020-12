Nuovo Dpcm per Natale? Governo riflette su proposta lockdown del Cts (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non è escluso un Nuovo Dpcm per Natale. È quanto si apprende dalle riflessioni delle ultime ore a margine della riunione del Premier Conte con il Cts e i capidelegazione. La ‘linea Merkel’ adottata in Germania parrebbe aver convinto anche il Governo italiano con il Comitato Tecnico Scientifico che è pronto a proporre delle misure rigide, stile lockdown, per il periodo natalizio. Con il ‘sì’ del Governo ora la palla passa proprio al Cts che dovrà formulare un piano concreto che potrebbe includere festivi e pre-festivi con l’Italia divisa tra zone arancioni e zone rosse. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non è escluso unper. È quanto si apprende dalle riflessioni delle ultime ore a margine della riunione del Premier Conte con il Cts e i capidelegazione. La ‘linea Merkel’ adottata in Germania parrebbe aver convinto anche ilitaliano con il Comitato Tecnico Scientifico che è pronto a proporre delle misure rigide, stile, per il periodo natalizio. Con il ‘sì’ delora la palla passa proprio al Cts che dovrà formulare un piano concreto che potrebbe includere festivi e pre-festivi con l’Italia divisa tra zone arancioni e zone rosse. SportFace.

Blackskorpion4 : RT @dottorpax: Nel nuovo #dpcm verrà istituita la figura dello shopping facilitator, che permetterà di avere il #cashback comodamente da ca… - aba_macerata : Gli studenti di #ABA e #ABABO a lezione di “Serva padrona” di Pergolesi, con la #FondazionePergolesiSpontini, in un… - Pericle50418453 : @GuidoCrosetto Nel nuovo DPCM ci sarà scritto: 'non aspettare il contagio, buttati in un burrone direttamente'. Così risparmiamo. - AntonioArmadi : Leggo in tendenza #lockdownitalia. Ma precisamente su quali basi dovrebbe fare nuove misure #Conte, visto che il nu… - moneypuntoit : ?? Nuovo Dpcm Italia zona rossa a Natale e Capodanno: le misure in arrivo ?? -