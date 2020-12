“Non è mai successo”. Elisa Isoardi, dopo Ballando con le Stelle la confessione inattesa in diretta (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella puntata di lunedì 14 dicembre di ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, è stata ospite la conduttrice televisiva e recente ex concorrente di ‘Ballando con le Stelle’, Elisa Isoardi. Si sono vissuti momenti di grande emozione, soprattutto per alcuni racconti fatti dalla donna. Si è dunque confessata a 360 gradi, ma non si è presentata da sola nella trasmissione Rai. Le ha fatto compagnia una persona molto importante della sua vita, ma che è stata anche molto severa. Stiamo parlando della mamma Irma, la quale ha ammesso di non essere stata sempre buona con la figlia e ha spiegato i motivi di tutto questo: “Già mia madre lo era, vivendo nei posti dove c’è questa cosa di comandare e di essere così si diventa dunque severi. Ma quando uno lavora cerca di dare quello che si può ai figli nel modo giusto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella puntata di lunedì 14 dicembre di ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone, è stata ospite la conduttrice televisiva e recente ex concorrente di ‘con le’,. Si sono vissuti momenti di grande emozione, soprattutto per alcuni racconti fatti dalla donna. Si è dunque confessata a 360 gradi, ma non si è presentata da sola nella trasmissione Rai. Le ha fatto compagnia una persona molto importante della sua vita, ma che è stata anche molto severa. Stiamo parlando della mamma Irma, la quale ha ammesso di non essere stata sempre buona con la figlia e ha spiegato i motivi di tutto questo: “Già mia madre lo era, vivendo nei posti dove c’è questa cosa di comandare e di essere così si diventa dunque severi. Ma quando uno lavora cerca di dare quello che si può ai figli nel modo giusto. ...

