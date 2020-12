Natale, si va verso la chiusura di bar e ristoranti nei festivi e prefestivi per contrastare gli assembramenti (Di lunedì 14 dicembre 2020) La risposta definitiva potrebbe arrivare questa mattina, a conclusione dell'incontro che il Comitato tecnico scientifico terrà con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, nel... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 14 dicembre 2020) La risposta definitiva potrebbe arrivare questa mattina, a conclusione dell'incontro che il Comitato tecnico scientifico terrà con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, nel...

Corriere : Verso la zona rossa a Natale e Capodanno: il Governo e la stretta per le feste. Forse oggi la decisione - repubblica : Coronavirus, Conte studia la stretta. A Natale tutta Italia verso la zona rossa - GiovanniToti : La #Liguria si conferma una delle regioni in cui il #Covid19 sta regredendo più in fretta e il merito è dei sacrifi… - Luca_Zunino : Verso la zona rossa a Natale e Capodanno, il Governo pensa a una stretta per le feste. Allo studio nuovi vincoli pe… - minatale : RT @Pontifex_it: Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi difficili per molti, sforziamoci di riscopri… -