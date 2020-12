“Modello Merkel” per le feste | più restrizioni contro gli assembramenti

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La situazione attuale è particolarmente preoccupante per il Governo italiano. Troppi gliin questi ultimi giorni. Ilsembra quindi una soluzione potenziale, in vista di ridurre folle e gruppi di persone che si ammassano tra di loro in questo periodo natalizio. ITALIA IN ZONA ROSSA – Si rumoreggiava da qualche tempo di L'articolo