Milan: Kjaer lavora per recuperare addirittura contro il Genoa (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simon Kjaer starebbe lavorando duro per tentare di recuperare addirittura per il match contro il Genoa, il Milan… Simon Kjaer, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, starebbe lavorando duro per recuperare il più presto possibile dall’infortunio. Per tutte le notizie sul Milan vai su Milannews24 Ieri, il Milan ha perso Matteo Gabbia (al suo posto contro il Parma Kalulu) e ora necessita del recupero del danese. Qualora l’ex Siviglia non dovesse farcela contro i rossoblu, rientrerà certamente per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Simonstarebbendo duro per tentare diper il matchil, il… Simon, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, starebbendo duro peril più presto possibile dall’infortunio. Per tutte le notizie sulvai sunews24 Ieri, ilha perso Matteo Gabbia (al suo postoil Parma Kalulu) e ora necessita del recupero del danese. Qualora l’ex Siviglia non dovesse farcelai rossoblu, rientrerà certamente per la sfida di Reggio Emiliail Sassuolo di De Zerbi. Leggi su ...

