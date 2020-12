Lockdown natalizio? Zampa annuncia: “A breve provvedimenti più stringenti” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa preoccupazione per una risalita della curva dei contagi da coronavirus sta animando le discussioni in seno al governo. Ad anticipare alcuni dei temi di discussione all’ordine del giorno nella riunione con i membri del Comitato tecnico scientifico è stata Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta nel primo pomeriggio ai microfoni di Rai News 24: “Verranno assunti provvedimenti più stringenti, non so fino a che punto”, ha dichiarato Zampa. “Saranno misure che limiteranno un po’ di più i comportamenti in vista del Natale, non siamo nelle condizioni della Germania perché la curva epidemica è in lieve discesa, ma i numeri continuano a essere molto preoccupanti e la velocità di trasmissione del virus è straordinaria”. Zampa ha poi proseguito parlando della poca consapevolezza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa preoccupazione per una risalita della curva dei contagi da coronavirus sta animando le discussioni in seno al governo. Ad anticipare alcuni dei temi di discussione all’ordine del giorno nella riunione con i membri del Comitato tecnico scientifico è stata Sandra, sottosegretaria alla Salute, intervenuta nel primo pomeriggio ai microfoni di Rai News 24: “Verranno assuntipiù stringenti, non so fino a che punto”, ha dichiarato. “Saranno misure che limiteranno un po’ di più i comportamenti in vista del Natale, non siamo nelle condizioni della Germania perché la curva epidemica è in lieve discesa, ma i numeri continuano a essere molto preoccupanti e la velocità di trasmissione del virus è straordinaria”.ha poi proseguito parlando della poca consapevolezza ...

