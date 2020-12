Lockdown a Natale, Toti Attacca: Basta con Questa Pandemia Emotiva, Dove un Giorno si Apre e Uno si Chiude (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è contrario ad un Lockdown a Natale, misura che il Governo sta valutando proprio oggi. “Trovo surreale l’idea di un nuovo Lockdown per Natale, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se si Dovessero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il presidente della regione Liguria, Giovanni, è contrario ad un, misura che il Governo sta valutando proprio oggi. “Trovo surreale l’idea di un nuovoper, preannunciato dal Governo quasi con piacere penitenziale. Come se sissero punire gli italiani che hanno voglia di acquistare qualche dono per rendere meno amare

SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - sole24ore : #Germania pronta al #lockdown di #Natale:?chiusi per quasi un mese #negozi e #scuole - sole24ore : #Coronavirus, #Germania pronta al #lockdown di #Natale:?chiusi per quasi un mese negozi e scuole… - MariMario1 : RT @marco_gervasoni: Ora non ho voglia di cercare un mio tweet di fine ottobre in cui dicevo che a Natale ci avrebbero rifilato il #lockdow… - arquer12 : RT @claudio_2022: Il governo prepara il lockdown per Natale e Capodanno. -