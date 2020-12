LIVE – Sorteggio ottavi Champions League 2020/2021 (DIRETTA)

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ladeldeglidicon Juventus, Atalanta e Lazio che attendono di scoprire quali saranno le loro avversarie. La procedura è sempre la stessa: non è possibile vi siano incroci tra squadre della stessa nazione o tra formazioni provenienti dallo stesso gruppo della fase a gironi; club russi e ucraini non potranno incontrarsi per questioni geo-politiche; le vincitrici dei rispettivi gironi saranno teste di serie nell’urna e affronteranno squadre qualificatesi in seconda posizione col beneficio di giocare in casa la partita di ritorno. Appuntamento fissato alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LASportFace.