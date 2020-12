In Gran Bretagna si diffonde velocemente una nuova variante di Covid19. Secondo il governo “il vaccino dovrebbe funzionare” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una “nuova variante” del coronavirus è stata identificata nel Regno Unito, che si ritiene stia causando una “diffusione più rapida del virus nel sud-est del paese”, ha detto il ministro britannico della Salute Matt Hancock. La sua diffusione è più veloce rispetto alla variante di Covid19 già nota, con oltre mille casi, ha aggiunto il ministero. Ci sono state segnalazioni di questa nuova variante da 60 aree del paese e si ritiene che sia una variante simile a quella già riscontrata in altri paesi. “E’ comunque improbabile che questa variante non risponda ai Vaccini” ha in qualche modo rassicurato il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una “” del coronavirus è stata identificata nel Regno Unito, che si ritiene stia causando una “diffusione più rapida del virus nel sud-est del paese”, ha detto il ministro britannico della Salute Matt Hancock. La sua diffusione è più veloce rispetto alladigià nota, con oltre mille casi, ha aggiunto il ministero. Ci sono state segnalazioni di questada 60 aree del paese e si ritiene che sia unasimile a quella già riscontrata in altri paesi. “E’ comunque improbabile che questanon risponda ai Vaccini” ha in qualche modo rassicurato il ministro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

