Ilenia Pastorelli, la pupilla di Carlo Verdone : ecco chi è (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilenia Pastorelli l’attrice romana dallo strepitoso talento artistico la sua vita ed il suo rapporto con il pubblico L’attrice romana (Instagram)Dal liceo classico Platone di Roma all’Accademia Nazionale di Danza, Ilenia ne ha fatta di strada. Nel 2011, la notorietà al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 12. Ma è con l’attore Claudio Santamaria che Ilenia realizza il sogno del grande schermo: attrice nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot“. LEGGI ANCHE -> Gf Vip: Stefania Orlando, una pettegola da combattimento in tv Il segreto di Ilenia View this post on Instagram A post shared by Ilenia Pastorelli (@IleniaPastorelli) Il segreto del talento di ... Leggi su kronic (Di lunedì 14 dicembre 2020)l’attrice romana dallo strepitoso talento artistico la sua vita ed il suo rapporto con il pubblico L’attrice romana (Instagram)Dal liceo classico Platone di Roma all’Accademia Nazionale di Danza,ne ha fatta di strada. Nel 2011, la notorietà al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 12. Ma è con l’attore Claudio Santamaria cherealizza il sogno del grande schermo: attrice nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot“. LEGGI ANCHE -> Gf Vip: Stefania Orlando, una pettegola da combattimento in tv Il segreto diView this post on Instagram A post shared by(@) Il segreto del talento di ...

icarvsplume : RT @ZeusMega: Mi sono commosso per il finale, meraviglioso film?? Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Amico strepit… - ZeusMega : Mi sono commosso per il finale, meraviglioso film?? Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Ami… - Monicavda83 : Ilenia Pastorelli pazzesca ?????????? #BraveRagazze - FraLauricella : Alle 21,15 sul primo canale “Brave ragazze” #film di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini @Lucaargentero Ilenia Pa… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “Brave ragazze” di Michela Andreozzi – Con Ambra Angiolini, Luca Argentero, Ilenia Pastorell… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Pastorelli Brave Ragazze. Tutto su Ilenia Pastorelli, chi è l'attrice che ha conquistato Jeeg Robot partendo dal GF cosmopolitan.com Pietro Sermonti torna in Cops «Amo fare i personaggi con mezzo etto di cervello» Dove ti vedremo prossimamente? In Io e Angela di Herbert Simone Paragnani, con quella matta meravigliosa di Ilenia Pastorelli. Io interpreto un uomo qualunque che torna a casa e si ritrova davanti una ... Ilenia Pastorelli: la ricordate al Grande Fratello? Guarda cosa fece all’epoca Ilenia Pastorelli: la ricordate al Grande Fratello? Guarda cosa fece all'epoca - Ilenia Pastorelli ad oggi è un'affermata attrice, ma ha raggiunto il successo grazie al Grande Fratello cui partecipò n ... Dove ti vedremo prossimamente? In Io e Angela di Herbert Simone Paragnani, con quella matta meravigliosa di Ilenia Pastorelli. Io interpreto un uomo qualunque che torna a casa e si ritrova davanti una ...Ilenia Pastorelli: la ricordate al Grande Fratello? Guarda cosa fece all'epoca - Ilenia Pastorelli ad oggi è un'affermata attrice, ma ha raggiunto il successo grazie al Grande Fratello cui partecipò n ...