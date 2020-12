Google down, problemi di accesso ai servizi di Gmail, YouTube e Drive. In tilt la Didattica a distanza (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diversi servizi di Google sono in down. Gmail, YouTube, Google Maps e Google Drive sono inaccessibili per moltissimi utenti. Si fermano anche Google Meet e Google Scholar, le piattaforme che ospitano le lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a distanza). Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Le segnalazioni sul down dei servizi Google sono a partire dalle 12.30 circa, e ora la pagina di Google che segnala lo stato dei suoi servizi indica ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diversidisono inMaps esono inaccessibili per moltissimi utenti. Si fermano ancheMeet eScholar, le piattaforme che ospitano le lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (). Non solo in Italia, ma anche in altri Paesi Europei, negli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Le segnalazioni suldeisono a partire dalle 12.30 circa, e ora la pagina diche segnala lo stato dei suoiindica ...

