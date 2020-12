E’ tornato nella casa del Grande Fratello dopo quasi 20 anni. Filippo Nardo Ieri e Oggi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Filippo Nardi prima di entrare in casa aveva pubblicato un post su Instagram comunicando a tutti i suoi fan, la trepidante attesa nel rientrare dopo tanto tempo nel famoso reality show. Gli appassionati del programma, ricorderanno sicuramente quando quasi venti anni fa, partecipò ella seconda edizione del noto reality. La sua presenza in quella edizione divenne celebre per lo sfogo effettuato contro la direzione a causa della mancanza delle sigarette. Foto: Screenshot via GrandeFratello.mediaset.it Sembra che quello del fumo fosse un suo vizio assolutamente indispensabile e la crisi di astinenza è stata vissuta in maniera difficile. Filippo, a causa di questa situazione aveva abbandonato il programma e Oggi, quasi ... Leggi su virali.video (Di lunedì 14 dicembre 2020)Nardi prima di entrare inaveva pubblicato un post su Instagram comunicando a tutti i suoi fan, la trepidante attesa nel rientraretanto tempo nel famoso reality show. Gli appassionati del programma, ricorderanno sicuramente quandoventifa, partecipò ella seconda edizione del noto reality. La sua presenza in quella edizione divenne celebre per lo sfogo effettuato contro la direzione a causa della mancanza delle sigarette. Foto: Screenshot via.mediaset.it Sembra che quello del fumo fosse un suo vizio assolutamente indispensabile e la crisi di astinenza è stata vissuta in maniera difficile., a causa di questa situazione aveva abbandonato il programma e...

