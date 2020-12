Dad out: l’ecosistema Google è in down (Di lunedì 14 dicembre 2020) Capita anche ai big come Google i cui servizi sono in down su scala mondiale. I disservizi sono a macchia di leopardo. downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Tra i servizi coinvolti anche Hangouts, Play e Duo. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #Googledown. Le prime segnalazioni dei disservizi sono arrivate poco prima delle 13 ora italiana, per malfunzionamenti ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Capita anche ai big comei cui servizi sono insu scala mondiale. I disservizi sono a macchia di leopardo.detector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat diMeet eClassroom, nonchéDrive e YouTube. Tra i servizi coinvolti anche Hangouts, Play e Duo. Molte sono le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #. Le prime segnalazioni dei disservizi sono arrivate poco prima delle 13 ora italiana, per malfunzionamenti ...

