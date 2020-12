Covid e povertà, l’immagine simbolo della fila per i pasti: i nuovi indigenti salgono al 45% (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il video, diventato virale, mostra l’enorme fila a Milano davanti ad un’associazione umanitaria per avere un pasto caldo. Uno sguardo alla piaga della nuova povertà post coronavirus Una fila lunghissima, tutti in attesa per avere un pasto caldo : un ‘ “immagine che entra in testa e nel cuore e poi sta lì, in fissa “, come l’ha definita la donna che ha girato e condiviso quel video toccante diventato virale in linea in pochissimo tempo. Ci sono persone di ogni tipo: uomini e donne di varia età, dai più ai meno giovani , tutti in coda lungo viale Toscana e Castelbarco a Milano per avere una razione alimentare, un’altra delle immagini simbolo di questa pandemia che lasciano un marchio indelebile in tutti noi. Le vittime del Covid non sono soltanto sanitarie: c’è una schiera di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il video, diventato virale, mostra l’enormea Milano davanti ad un’associazione umanitaria per avere un pasto caldo. Uno sguardo alla piaganuovapost coronavirus Unalunghissima, tutti in attesa per avere un pasto caldo : un ‘ “immagine che entra in testa e nel cuore e poi sta lì, in fissa “, come l’ha definita la donna che ha girato e condiviso quel video toccante diventato virale in linea in pochissimo tempo. Ci sono persone di ogni tipo: uomini e donne di varia età, dai più ai meno giovani , tutti in coda lungo viale Toscana e Castelbarco a Milano per avere una razione alimentare, un’altra delle immaginidi questa pandemia che lasciano un marchio indelebile in tutti noi. Le vittime delnon sono soltanto sanitarie: c’è una schiera di ...

