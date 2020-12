Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania De Luca: «Vigili assunti in uffici staff, sperpero di denaro pubblico» (Di martedì 15 dicembre 2020) La Procura regionale della Corte dei Conti della Campania ha depositato un atto di citazione in giudizio nei confronti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per un danno stimato... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 dicembre 2020) La Procura regionaledeiha depositato un atto dizione innei confronti del presidenteRegione, Vincenzo De, per un danno stimato...

repubblica : La consigliera della Corte dei Conti Rossana Rummo restituisce la Legion d'Onore - Agenzia_Ansa : La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mi… - repubblica : La consigliera della Corte dei Conti Rossana Rummo restituisce la Legion d'Onore [di Teresa Serrao] [aggiornamento… - mixc7 : RT @Agenzia_Ansa: La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mila eur… - paolaokaasan : RT @Agenzia_Ansa: La Corte dei Conti cita in giudizio il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Presunto danno da oltre 403 mila eur… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte dei Sicilia: slitta a fine gennaio l'udienza della Corte dei Conti sul rendiconto della Regione Tp24 Bayern, Rummenigge chiude all’addio di Coman: “Non è in vendita”

Il futuro dell’esterno d’attacco Kingsley Coman non sarà in Inghilterra nonostante la corte del Manchestr United che lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare la rosa. “Non è in vendita” è stato infatt ... Rummenigge gela il City: "Coman non è in vendita"

Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da Sky Deutschland, ha spento le voci che vorrebbero in partenza l'ex bianconero Kingsley Coman, direzione Manchester City: “Coman ... Il futuro dell’esterno d’attacco Kingsley Coman non sarà in Inghilterra nonostante la corte del Manchestr United che lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare la rosa. “Non è in vendita” è stato infatt ...Il presidente del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge, intervistato da Sky Deutschland, ha spento le voci che vorrebbero in partenza l'ex bianconero Kingsley Coman, direzione Manchester City: “Coman ...