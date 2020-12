Coronavirus, Remuzzi e l’efficacia degli antinfiammatori: “Iniziare la cura ai primi sintomi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, ha parlato dell’efficacia degli antinfiammatori per combattere il Covid-19. Si tratta di una efficacia notata grazie all’esperienza diretta e quanto suggerito non può essere ritenuto un protocollo scientifico ma è comunque utile conoscere l’importanza del curarsi già alla comparsa dei primi sintomi. Perché, come sottolinea il dottor Remuzzi: “Si ha una prima fase asintomatica che dura da tre a cinque giorni. La quantità di virus in corpo in quel momento è già alta, e lo è molto di più nei giorni successivi, proprio quando cominciano i primi sintomi; per questo il contagio si propaga rapidamente. La peculiarità del nostro approccio è iniziare la cura ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Giuseppe, direttore dell’Istituto Farmacologico Mario Negri, ha parlato delper combattere il Covid-19. Si tratta di una efficacia notata grazie all’esperienza diretta e quanto suggerito non può essere ritenuto un protocollo scientifico ma è comunque utile conoscere l’importanza delrsi già alla comparsa deisintomi. Perché, come sottolinea il dottor: “Si ha una prima fase asintomatica che dura da tre a cinque giorni. La quantità di virus in corpo in quel momento è già alta, e lo è molto di più nei giorni successivi, proprio quando cominciano isintomi; per questo il contagio si propaga rapidamente. La peculiarità del nostro approccio è iniziare la...

MenegazziMarina : RT @Libero_official: 'La cura contro il Covid c'è e ce l'ha spiegata il professor Remuzzi'. Ma il governo non vuole ascoltare: #Senaldi con… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: 'La cura contro il Covid c'è e ce l'ha spiegata il professor Remuzzi'. Ma il governo non vuole ascoltare: #Senaldi con… - Ernesto03446152 : RT @Libero_official: 'La cura contro il Covid c'è e ce l'ha spiegata il professor Remuzzi'. Ma il governo non vuole ascoltare: #Senaldi con… - GiovannaCampi6 : RT @Libero_official: 'La cura contro il Covid c'è e ce l'ha spiegata il professor Remuzzi'. Ma il governo non vuole ascoltare: #Senaldi con… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: 'La cura contro il Covid c'è e ce l'ha spiegata il professor Remuzzi'. Ma il governo non vuole ascoltare: #Senaldi con… -