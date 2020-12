Contagio non aumenta: positivi a 7%, sintomatici a 0.5% dei tamponi. 526 terapie libere (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 14 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 13. Si registra la percentuale minima nel rapporto tamponi/positivi. Buono il dato dei positivi sintomatici e delle terapie intensive libere, ottimo quello dei guariti (80mila in totale). Su 15.472 tamponi sono risultati 1.088 positivi ossia il 7% (ieri 7%). Il minimo degli ultimi 51 giorni con forbice 7%-21.5%. 14.384 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 1.088 ‘positivi’, 83 sono sintomatici ossia il 7.6% (ieri 7.5%), forbice ultimi 51 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati gli 83 positivi ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 14 dicembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 14 dicembre 2020 è aggiornato alle ore 23.59 del 13. Si registra la percentuale minima nel rapporto. Buono il dato deie delleintensive, ottimo quello dei guariti (80mila in totale). Su 15.472sono risultati 1.088ossia il 7% (ieri 7%). Il minimo degli ultimi 51 giorni con forbice 7%-21.5%. 14.384di giornata, quindi, negativi. Dei 1.088 ‘’, 83 sonoossia il 7.6% (ieri 7.5%), forbice ultimi 51 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con igiornalieri effettuati gli 83...

