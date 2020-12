ADR aderisce al progetto “Smart Airports” per l’aeroporto del futuro a zero emissioni

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) – Trovare soluzioni che dimostrino come un aeroporto possa essere progettato per funzionare completamente senzadi carbonio e per fornire infrastrutture agli aerei adi carbonio è la sfida che vede impegnata Aeroporti di Roma, in collaborazione con il centro di ricerca Tedesco DLR, il Danish Technological Institute,di Copenaghen (CPH), la IATA, l’Università di Parma e altri 10 partner Europei. L’industria aeronautica sta vivendo una transizione che punta alla completa eliminazione delledi carbonio degli aerei e degli aeroporti entro il 2050. A tal fine la Commissione Europea ha stanziato fondi del suo programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 per ila cui ADR ...