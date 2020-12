Addormentati per sempre dal gas: insieme come avevano vissuto (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una tristissima vicenda che ha visto una coppia rimasta uccisa dal monossido sprigionato da una stufa difettosa. Stufa a gas (Facebook)Una coppia sorpresa da monossido, assassino killer che spesso porta alla morte, complice di immani tragedia. Il freddo, quello forte ed una stufa a gas malfunzionante utilizzata per scaldarsi. Nient’altro. Questo è bastato per porre fine alla vita di una coppia di fidanzati, uniti dall’amore e ora per sempre insieme, vittime di un assurdo incidente provocato dal malfunzionamento di una stufetta a gas. Adriano Faoro di Arsiè e Sabrina De Pellegrin di Belluno, sono morti nel sonno, intossicati, avvelenati fatalmente dai gas sprigionati da una vecchia stufa a gas, recuperata per trovare calore nella loro fredda casa. Sono andati a dormire e non si sono più svegliati. Inutile ogni soccorso, i due sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una tristissima vicenda che ha visto una coppia rimasta uccisa dal monossido sprigionato da una stufa difettosa. Stufa a gas (Facebook)Una coppia sorpresa da monossido, assassino killer che spesso porta alla morte, complice di immani tragedia. Il freddo, quello forte ed una stufa a gas malfunzionante utilizzata per scaldarsi. Nient’altro. Questo è bastato per porre fine alla vita di una coppia di fidanzati, uniti dall’amore e ora per, vittime di un assurdo incidente provocato dal malfunzionamento di una stufetta a gas. Adriano Faoro di Arsiè e Sabrina De Pellegrin di Belluno, sono morti nel sonno, intossicati, avvelenati fatalmente dai gas sprigionati da una vecchia stufa a gas, recuperata per trovare calore nella loro fredda casa. Sono andati a dormire e non si sono più svegliati. Inutile ogni soccorso, i due sono ...

