Verso i PS Plus di gennaio 2021: giochi gratis PS5 e PS4 nelle ipotesi del web (Di domenica 13 dicembre 2020) E' sicuramente ancora prematuro attendere da Sony l'annuncio dei giochi scelti per rientrare nell'offerta PS Plus di gennaio 2021. Eppure, come ormai da tradizione prima del reveal della nuova Instant Game Collection, sul web è già possibile imbattersi in ipotesi e previsioni. Quelle che, capirete da soli, cercano di indovinare quali videogame saranno stati selezionati dal colosso giapponese per essere regalati il prossimo mese a tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus, da poter scaricare gratuitamente tanto su PS4 quanto su PS5 – la console next-gen della "grande S" è disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre, ma è attualmente sold out un po' ovunque. Ecco allora che, come accade ogni mese, andiamo a scoprire insieme le teorie di portali italiani ed esteri – dedicati ...

Ultime Notizie dalla rete : Verso Plus

The Fighters Legacy #34 – Pirati in Guilty Gear XX Accent Core Plus
Storia, mosse, tattiche e curiosità di May e Johnny in Guilty Gear XX Accent Core Plus, la versione definitiva del terzo gioco della saga.

Samsung Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro: trapela online un video confronto
Samsung Galaxy S21 continua a farsi vedere online. Questa volta la sua variante Plus è stata messa a confronto con iPhone 12 Pro.