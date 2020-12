Uccise l’ex e ferì gravemente la figlia: la procura chiede una pena severa (Di domenica 13 dicembre 2020) Era il 10 giugno 2020 quando Nicola Cirillo uccideva a colpi di pistola l’ex compagna Cristina Messina, ferendo gravemente la figliastra di 29 Giusy Messina. Una follia omicida che si è poi tramutata in una fuga roccambolesca fino alla decisione di costituirsi. Il pm Paolo Toso ha chiesto alla Corte d’Assise di Torino una pena altissima per l’uomo, reo confesso del femminicidio. La figliastra 29enne dell’uomo è rimasta paraplegica a seguito dei colpi inferti. Spara all’ex per gelosia Un dramma che pare Nicola Cirillo avesse pianificato. Consumato dalla gelosia nei confronti dell’ex, che lo aveva lasciato già da 4 anni. La coppia era stata insieme 20 anni e aveva avuto due figli, Cirillo aveva anche cresciuto come un padre anche la figliastra ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Era il 10 giugno 2020 quando Nicola Cirillo uccideva a colpi di pistolacompagna Cristina Messina, ferendolastra di 29 Giusy Messina. Una follia omicida che si è poi tramutata in una fuga roccambolesca fino alla decisione di costituirsi. Il pm Paolo Toso ha chiesto alla Corte d’Assise di Torino unaaltissima per l’uomo, reo confesso del femminicidio. Lastra 29enne dell’uomo è rimasta paraplegica a seguito dei colpi inferti. Spara alper gelosia Un dramma che pare Nicola Cirillo avesse pianificato. Consumato dalla gelosia nei confronti del, che lo aveva lasciato già da 4 anni. La coppia era stata insieme 20 anni e aveva avuto due figli, Cirillo aveva anche cresciuto come un padre anche lastra ...

