Sebastian Vettel canta ‘Azzurro’, il retroscena: aveva un bigliettino in macchina (Di domenica 13 dicembre 2020) ‘Azzurro’ versione ‘Voi siete la squadra rossa’. L’interpretazione di Sebastian Vettel della canzone di Celentano ha fatto emozionare tutti i tifosi della Ferrari durante il corso dell’ultima gara del tedesco in Rosso. Un testo modificato e difficile da interpretare per Seb che, per non fallire in questa performance, a bordo della sua SF1000 si è portato un bigliettino. Subito dopo aver tagliato il traguardo, infatti, Vettel ha tirato fuori il bigliettino e ha cantato leggendo il testo “speciale” per i suoi meccanici. AUDIO – IL TEAM RADIO DI Sebastian Vettel DOPO IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020)versione ‘Voi siete la squadra rossa’. L’interpretazione didella canzone di Celentano ha fatto emozionare tutti i tifosi della Ferrari durante il corso dell’ultima gara del tedesco in Rosso. Un testo modificato e difficile da interpretare per Seb che, per non fallire in questa performance, a bordo della sua SF1000 si è portato un. Subito dopo aver tagliato il traguardo, infatti,ha tirato fuori ile hato leggendo il testo “speciale” per i suoi meccanici. AUDIO – IL TEAM RADIO DIDOPO IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI SportFace.

xyepiei : RT @calliopve: Sebastian Vettel: l’ultimo pilota a vincere ed ottenere un podio per la Ferrari. ???? - sportli26181512 : Formula 1, Vettel all'ultimo GP in Ferrari ad Abu Dhabi: 'Un sogno finito in tristezza': Sebastian Vettel ha parlat… - blurryxfvce : RT @calliopve: Sebastian Vettel: l’ultimo pilota a vincere ed ottenere un podio per la Ferrari. ???? - sofi394 : RT @thevscientist: Sebastian Vettel è l’unica persona che prima mi fa piangere e dopo 5 secondi mi fa ridere “Senza il cazzo di Covid”. Po… - F1Haberler : Sebastian Vettel'in son piti! @ScuderiaFerrari -