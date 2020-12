Non solo Johnny Depp: quando gli attori vengono licenziati sul set (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo le accuse di violenza domestica dell’ex Amber Heard, seguite dalla sconfitta in tribunale contro il Sun che l’aveva definito «picchiatore di mogli», Johnny Depp è stato costretto a lasciare il set di Animali Fantastici. Il divo, che aveva iniziato a girare a Londra il terzo film della saga, è stato licenziato nel pieno delle riprese e sarà rimpiazzato, nel suo ruolo di Grindelwald, da un altro interprete (forse il danese Mads Mikkelsen, noto Hannibal Lecter televisivo). Leggi su vanityfair (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo le accuse di violenza domestica dell’ex Amber Heard, seguite dalla sconfitta in tribunale contro il Sun che l’aveva definito «picchiatore di mogli», Johnny Depp è stato costretto a lasciare il set di Animali Fantastici. Il divo, che aveva iniziato a girare a Londra il terzo film della saga, è stato licenziato nel pieno delle riprese e sarà rimpiazzato, nel suo ruolo di Grindelwald, da un altro interprete (forse il danese Mads Mikkelsen, noto Hannibal Lecter televisivo).

borghi_claudio : Raramente mi è capitato di vedere un'implosione totale, politica ma soprattutto morale come il M5S in questi giorni… - Tg3web : Gli Aristogatti il celebre film della Walt Disney compie 50 anni. Era il 1970 e migliaia di bambini, e non solo, in… - ilriformista : #Renzi ha non solo sfidato il governo ma gli ha contestato il potere corruttore dei suoi agenti d’influenza diffond… - itsmeg414 : giuro mi sta facendo esaurire pian piano, mi sveglio certe mattine che davvero ho il morale sotto i piedi senza mot… - MariaPiaRagosa : RT @Laila76913893: 'Irresponsabile far cadere un governo in piena pandemia' Irresponsabile? Non è più irresponsabile mantenere un premier c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Lombardia: gialle da domenica anche Basilicata, Calabria e Piemonte Il Sole 24 ORE Capelli, i 10 migliori tools da regalare (e regalarsi) a Natale 2020

Styler e asciugacapelli di ultima generazione, ma non solo, diffusori, spazzole elettriche e arricciacapelli per waves addicted. Liscia come la seta, soffice e va va voom o a onde 4.0, per le feste bi ...

Anche la Corte Suprema gela Trump: respinto il ricorso per ribaltare il voto Sostenitori in marcia su Washington

"Abbiamo appena iniziato a combattere!!!.". Donald Trump non si arrende. Ieri ha salutato così su Twitter i sostenitori in marcia su Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden e la decis ...

Styler e asciugacapelli di ultima generazione, ma non solo, diffusori, spazzole elettriche e arricciacapelli per waves addicted. Liscia come la seta, soffice e va va voom o a onde 4.0, per le feste bi ..."Abbiamo appena iniziato a combattere!!!.". Donald Trump non si arrende. Ieri ha salutato così su Twitter i sostenitori in marcia su Washington per protestare contro l’elezione di Joe Biden e la decis ...