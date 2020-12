Natale, negozi pieni ma consumi in calo in Piemonte (Di domenica 13 dicembre 2020) Le folle che da tempo non si vedevano nei centri cittadini hanno fatto subito gridare a una ripresa dei consumi e del commercio per Torino e per tutto il Piemonte. In effetti il passaggio a zona arancione prima e gialla poi rappresenta di sicuro una boccata di ossigeno per negozi, bar e ristoranti. Ma i Piemontesi si dimostrano anche attenti al risparmio, visto l’emergenza Covid e le preoccupazioni per il futuro. Lo dimostra il sondaggio di Confesercenti che stima una riduzione di 400 milioni. Quasi i due terzi dei Piemontesi intervistati infatti spenderanno meno dello scorso anno (-20,6% sul 2019). Una spending review a cui non sfuggono nemmeno i regali, per i quali il budget si restringe di 115 milioni (-17,9% sul 2019), complice anche lo stop a pranzi e veglioni legato alle norme ... Leggi su nuovasocieta (Di domenica 13 dicembre 2020) Le folle che da tempo non si vedevano nei centri cittadini hanno fatto subito gridare a una ripresa deie del commercio per Torino e per tutto il. In effetti il passaggio a zona arancione prima e gialla poi rappresenta di sicuro una boccata di ossigeno per, bar e ristoranti. Ma isi si dimostrano anche attenti al risparmio, visto l’emergenza Covid e le preoccupazioni per il futuro. Lo dimostra il sondaggio di Confesercenti che stima una riduzione di 400 milioni. Quasi i due terzi deisi intervistati infatti spenderanno meno dello scorso anno (-20,6% sul 2019). Una spending review a cui non sfuggono nemmeno i regali, per i quali il budget si restringe di 115 milioni (-17,9% sul 2019), complice anche lo stop a pranzi e veglioni legato alle norme ...

