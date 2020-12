Napoli-Sampdoria, le pagelle e il tabellino della partita (Di domenica 13 dicembre 2020) Le pagelle e il tabellino del match valevole per l’undicesima giornata di Serie A Napoli-Sampdoria, appena terminato Napoli-Sampdoria è stata la prima partita che gli azzurri hanno disputato allo stadio “Diego Armando Maradona”, ribattezzato così dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino avvenuta lo scorso 25 novembre. Come in tutti i campi di Serie A è L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 13 dicembre 2020) Lee ildel match valevole per l’undicesima giornata di Serie A, appena terminatoè stata la primache gli azzurri hanno disputato allo stadio “Diego Armando Maradona”, ribattezzato così dopo la scomparsa del fuoriclasse argentino avvenuta lo scorso 25 novembre. Come in tutti i campi di Serie A è L'articolo proviene da YesLife.it.

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli *1-1 Sampdoria *(Lozano 53') #SSFootball - sscnapoli : ?? | #NapoliSampdoria sarà diretta dall’arbitro La Penna di Roma ?? - nista192sette : RT @st_larochelle: @EmmeEmm_ Atalanta Fiorentina goal Bologna Roma u2,5 Napoli Sampdoria o2,5 Genoa Juve no goal Milan Parma goal - zeze_cr7 : Cristiano Ronaldo In Seria A This Season :- ??Sampdoria - ? ??Roma - ?? ??Napoli - ?? ??Crotone - COVID ??Verona - COVID… - Bertolca10 : Per Petagna, terzo gol in campionato e secondo consecutivo dopo quello al Crotone. Il Napoli si riporta avanti dopo… -