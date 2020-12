Meloni: “Stupita da Salvini, vuole le elezioni o tornare col M5s?”. Zingaretti: “Governo? No crisi al buio ma serve rilancio” (Di domenica 13 dicembre 2020) A due giorni dal discorso di Matteo Renzi al Senato, continuano le discussioni tra i leader della maggioranza su un “rilancio” dell’azione di governo. Tra ipotesi di verifica, rimpasto e la parola “crisi” evocata, con sfumature diverse, da più parti, le forze che sostengono l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte si posizionano. E se sabato Renzi è tornano a parlare di “numeri che ci sono” per un nuovo governo, ‘spalleggiato’ da Matteo Salvini che si è detto “felice” nel caso spuntasse una “squadra più seria” prima di andare alle elezioni “dopo il Covid”, oggi tocca a Nicola Zingaretti e Vito Crimi, oltre a Giorgia Meloni. La più netta è la leader di Fratelli d’Italia che respinge un governo di “larghe intese”, sul quale la Lega è parsa aprire. “Sono abbastanza stupita. È un momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) A due giorni dal discorso di Matteo Renzi al Senato, continuano le discussioni tra i leader della maggioranza su un “dell’azione di governo. Tra ipotesi di verifica, rimpasto e la parola “” evocata, con sfumature diverse, da più parti, le forze che sostengono l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte si posizionano. E se sabato Renzi è tornano a parlare di “numeri che ci sono” per un nuovo governo, ‘spalleggiato’ da Matteoche si è detto “felice” nel caso spuntasse una “squadra più seria” prima di andare alle“dopo il Covid”, oggi tocca a Nicolae Vito Crimi, oltre a Giorgia. La più netta è la leader di Fratelli d’Italia che respinge un governo di “larghe intese”, sul quale la Lega è parsa aprire. “Sono abbastanza stupita. È un momento ...

fattoquotidiano : Meloni: “Stupita da Salvini, vuole le elezioni o tornare col M5s?”. Zingaretti: “Governo? No crisi al buio ma serve… - Maria06956322 : Meloni: “Stupita da Salvini, vuole le elezioni o tornare col M5s?” 3 min fa - ZenatiDavide : Meloni: “Stupita da Salvini, vuole le elezioni o tornare col M5s?”. Zingaretti: “Governo? No crisi al buio ma serve… - N36volpe1973 : - Meloni: #Voltagabbana 'Salvini stavolta mi ha stupita Vuole le elezioni o tornare con il M5S?' - davidegalantino : ??Nessuna alternativa al Governo Rosso-Giallo. Occorre dare la parola agli italiani con il voto perchè non si posson… -