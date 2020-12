LIVE Dinamo Sassari-Treviso 40-38, Serie A basket in DIRETTA: Bilan e Tillman mandano in vantaggio i padroni di casa all’intervallo (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le squadre vanno al riposo per un break lungo. FINISCE IL SECONDO QUARTO, SI VA all’intervallo: Dinamo Sassari-Treviso 40-38. 40-38 Loooooooogan da tre! Treviso batte un colpo tornando a -2. 40-35 Bilan da due: una certezza per i sardi. 38-35 Logan rompe il digiuno trevisano andando a referto un libero su due. 38-34 Tillman in contropiede: Sassari continua nel suo parziale di 12-0. 36-34 Altro giro dalla “linea della carità” per Sassari: Bilan non sbaglia dando il vantaggio ai suoi. 34-34 Spissu con una coppia di liberi, entrambi a bersaglio, consente ai suoi di pareggiare. Altra pausa. 32-34 Tillman sempre ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe squadre vanno al riposo per un break lungo. FINISCE IL SECONDO QUARTO, SI VA40-38. 40-38 Loooooooogan da tre!batte un colpo tornando a -2. 40-35da due: una certezza per i sardi. 38-35 Logan rompe il digiuno trevisano andando a referto un libero su due. 38-34in contropiede:continua nel suo parziale di 12-0. 36-34 Altro giro dalla “linea della carità” pernon sbaglia dando ilai suoi. 34-34 Spissu con una coppia di liberi, entrambi a bersaglio, consente ai suoi di pareggiare. Altra pausa. 32-34sempre ...

