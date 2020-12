Jankto: «Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno!» (Di domenica 13 dicembre 2020) Jakub Jankto, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli – VIDEO Jakub Jankto, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DI Jankto BILANCIO – «Abbiamo fatto troppi errori in queste ultime partite. Ci sono stati tanti episodi negativi, non ho visto il replay di oggi e non so dire se fosse fallo, ma non va dato peso alla sfortuna. Piuttosto dobbiamo giocare per novanta anzi cento minuti al massimo. Ora bisogna fare punti in ogni partita, a prescindere dagli avversari. Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno e dover ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Jakub, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli – VIDEO Jakub, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli. CLICCA QUI PER LEGGERE LE PAROLE INTEGRALI DIBILANCIO – «Abbiamo fatto troppi errori in queste ultime partite. Ci sono stati tanti episodi negativi, non ho visto il replay di oggi e non so dire se fosse fallo, ma non va dato peso alla sfortuna. Piuttosto dobbiamo giocare per novanta anzi cento minuti al massimo. Ora bisogna fare punti in ogni partita, a prescindere dagli avversari. Nonanno e dover ...

NdoV97 : @SpudFNVPN Non so se è più grave l'aver tenuto in gioco Jankto o stare troppo centrale. 2 orrori in uno. - EmanueleCavali1 : @SpudFNVPN Sembra che glielo abbiano fatto fare quel goal, Jankto ad un certo punto si allunga la palla e Meret non esce per contrastarlo - gp_fiore : @FerraraLiberato @Chiariello_CS Meret 6? Non credi che avrebbe potuto fare qualcosa in più in occasione del gol? J… - Josephdelvecc12 : @SpudFNVPN Oggi disastro DiLorenzo che si fa sfuggire Jankto e disastro Meret che non esce manco a spararlo. Ci azz… - _SiGonfiaLaRete : #Sampdoria, #Jankto: 'Subito la rimonta perché abbiamo perso la mentalità! Gol? #Meret non è uscito e ne ho approfi… -