Il Torino va in ritiro | la decisione del presidente Cairo

La sconfitta di ieri contro l'Udinese ha spinto la società a prendere il provvedimento Sette sconfitte su undici partite e il Torino va in ritiro per decisione del presidente Urbano Cairo; non è dunque una stagione semplice per i granata e per il suo allenatore.

