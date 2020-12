Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi raccoglie i peli pubici in Casa e sbotta: “Siete sporchi” (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello vip, i telespettatori hanno assistito a tre nuovi ingressi. Tra questi c’è anche Filippo Nardi, ex concorrente del reality stesso che ha deciso di rientrare nella Casa più spiata d’Italia a 20 anni dall’ultima volta. L’entrata del disc jockey, tuttavia, ha reso il clima a dir poco incandescente in quanto, in queste ore, si è reso protagonista di un’autentica sfuriata ai suoi compagni d’avventura. Il motivo? La scarsa igiene in Casa. Clima teso nella Casa del Gf vip 5 Sono bastate poche ore a Filippo Nardi per dare vita al suo primo alterco nella Casa del Grande Fratello vip. Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino quando il disc ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 13 dicembre 2020) Nel corso dell’ultima diretta delvip, i telespettatori hanno assistito a tre nuovi ingressi. Tra questi c’è anche, ex concorrente del reality stesso che ha deciso di rientrare nellapiù spiata d’Italia a 20 anni dall’ultima volta. L’entrata del disc jockey, tuttavia, ha reso il clima a dir poco incandescente in quanto, in queste ore, si è reso protagonista di un’autentica sfuriata ai suoi compagni d’avventura. Il motivo? La scarsa igiene in. Clima teso nelladel Gf vip 5 Sono bastate poche ore aper dare vita al suo primo alterco nelladelvip. Tutto è accaduto nelle prime ore del mattino quando il disc ...

