Ginevra Lamborghini: salta la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? (Di domenica 13 dicembre 2020) Ginevra Lamborghini è fra i nuovi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello Vip, o meglio, lo era. Alfonso Signorini la aveva annunciata nella rosa di nomi dei nuovi Vipponi che avrebbero varcato la porta rossa ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che il suo ingresso non ci sarà. Dai social di Ginevra Lamborghini parrebbe che l'entrata nella Casa sia un lontano ricordo in quanto, mentre gli altri Vip sono in quarantena, l'ereditiera è in vacanza a Cortina D'Ampezzo. Ecco cosa di legge su Giornalettismo: Ginevra Lamborghini, sorella della famosa Elettra, era stata annunciata come nuova concorrente in questa seconda parte di Grande ...

iamthattrash : RT @salvatrash1: Saltato l'ingresso di Ginevra Lamborghini? Allora un televoto flash tra gli eliminati e facciamo rientrare Selvaggia e Fra… - StraTalk87 : Quindi Ginevra #Lamborghini non entrerà. Scatta il ripescaggio tra gli eliminato quindi @GrandeFratello ? #GFVIP5 #GFVIP - leyrahexia : Peccato aspettavo l’ingresso di Ginevra Lamborghini, che sembra ormai saltato, quindi a questo punto spero davvero… - EmanueleGarbero : @salvatrash1 È già ufficiale che non entra più Ginevra Lamborghini? No, perchè io spero in un ripescaggio addirittu… - 3nneciesse : Noooo ma Ginevra Lamborghini dalle storie è mega simpatica perché non entra più ?? #gfvip -