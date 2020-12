Gasperini: “Gomez? Non so come si supererà il tutto. Io guardo cosa è meglio per l’Atalanta” (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la vittoria sulla Fiorentina per 3-0, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Gomez fa specie vederlo in panchina. Può essere letto come necessità di provare a concepire Atalanta meno Papu-dipendente? “Sì, perché abbiamo fatto 9 partite di campionato e 6 di Champions, e Gomez è l’unico ad aver giocato tutte e 15 partite. C’era la necessità perché con questa formula siamo riusciti a prendere pochissimi gol e ad essere compatti”. Questa ricerca continua di novità è legata al fatto che sei rimasto sempre tanto nei posti in cui hai lavorato? “È indispensabile, sono sempre stato molto nelle squadre dove ho allenato. Cinque anni per un allenatore sono tanti, per un giocatore è quasi metà carriera. È indispensabile trovare altre soluzioni. Poi c’è anche l’evoluzione delle partite in Europa che giochiamo, che ci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 dicembre 2020) Dopo la vittoria sulla Fiorentina per 3-0, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero. Gomez fa specie vederlo in panchina. Può essere lettonecessità di provare a concepire Atalanta meno Papu-dipendente? “Sì, perché abbiamo fatto 9 partite di campionato e 6 di Champions, e Gomez è l’unico ad aver giocato tutte e 15 partite. C’era la necessità perché con questa formula siamo riusciti a prendere pochissimi gol e ad essere compatti”. Questa ricerca continua di novità è legata al fatto che sei rimasto sempre tanto nei posti in cui hai lavorato? “È indispensabile, sono sempre stato molto nelle squadre dove ho allenato. Cinque anni per un allenatore sono tanti, per un giocatore è quasi metà carriera. È indispensabile trovare altre soluzioni. Poi c’è anche l’evoluzione delle partite in Europa che giochiamo, che ci ...

