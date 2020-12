F1, ad Abu Dhabi vince Verstappen. Bottas-Hamilton a podio, Ferrari doppiata (Di domenica 13 dicembre 2020) La Formula 1 conclude la sua stagione ad Abu Dhabi nel segno di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull trionfa nell'ultimo appuntamento dominando la gara in lungo e in largo. Si interrompe il filotto di vittorie della Mercedes sul tracciato cittadino. Le Frecce d'argento completano il podio finendo in seconda e terza posizione rispettivamente con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Le Ferrari finiscono la gara doppiate in tredicesima e quattordicesima piazza con Sebastian Vettel e Charles Leclerc.LA GARAVerstappen parte bene dalla pole position tenendo dietro le due Mercedes, mentre Leclerc finisce lungo e perde posizioni. La svolta avviene nei primissimi giri quando Sergio Perez è costretto a ritirarsi per un problema meccanico. I piloti di vertice rientrano ... Leggi su itasportpress (Di domenica 13 dicembre 2020) La Formula 1 conclude la sua stagione ad Abunel segno di Max. Il pilota olandese della Red Bull trionfa nell'ultimo appuntamento dominando la gara in lungo e in largo. Si interrompe il filotto di vittorie della Mercedes sul tracciato cittadino. Le Frecce d'argento completano ilfinendo in seconda e terza posizione rispettivamente con Valtterie Lewis. Lefiniscono la gara doppiate in tredicesima e quattordicesima piazza con Sebastian Vettel e Charles Leclerc.LA GARAparte bene dalla pole position tenendo dietro le due Mercedes, mentre Leclerc finisce lungo e perde posizioni. La svolta avviene nei primissimi giri quando Sergio Perez è costretto a ritirarsi per un problema meccanico. I piloti di vertice rientrano ...

