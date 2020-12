Ecco la strada per liberare i pescatori in Libia. Un legale di Bengasi e una multa da pagare (Di domenica 13 dicembre 2020) Fausto Biloslavo Un tribunale militare deciderà sanzione e cauzione. E poi a casa a Natale «Fra domenica e mercoledì inizierà il processo preso il tribunale militare di Bengasi sul fascicolo che riguarda il peschereccio Antartide» dichiara al Giornale Giovanni Lo Coco, responsabile Pesca della Lega in Sicilia e presidente dell'associazione «PrinciPesca», che si sta battendo per la liberazione dei 18 pescatori italiani detenuti in Libia da oltre 100 giorni. «É stato incaricato da novembre un legale di Bengasi con il mandato per l'Antartide, ma pure per chiedere il rilascio di tutti gli arrestati - spiega Lo Coco - Siamo fiduciosi che per l'Antartide si terranno una o due udienze per stabilire la sanzione e la cauzione, che permetta ai pescatori di tornare a casa». ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Fausto Biloslavo Un tribunale militare deciderà sanzione e cauzione. E poi a casa a Natale «Fra domenica e mercoledì inizierà il processo preso il tribunale militare disul fascicolo che riguarda il peschereccio Antartide» dichiara al Giornale Giovanni Lo Coco, responsabile Pesca della Lega in Sicilia e presidente dell'associazione «PrinciPesca», che si sta battendo per la liberazione dei 18italiani detenuti inda oltre 100 giorni. «É stato incaricato da novembre undicon il mandato per l'Antartide, ma pure per chiedere il rilascio di tutti gli arrestati - spiega Lo Coco - Siamo fiduciosi che per l'Antartide si terranno una o due udienze per stabilire la sanzione e la cauzione, che permetta aidi tornare a casa». ...

pier_lamberti : RT @LucaCastellini: La nostra solidarietà arriva dalla strada: dopo la violenta aggressione davanti al The Den, ecco i nostri militanti ier… - CorriereUmbria : Eki, da cantante di strada a vincitore di All Together Now. Il dolore per la perdita della mamma, l'infinita passio… - kidu_ult : PROPDIO PER QUESTO ECCO SE VOLETE DIRMI COSA SIGNIFICA A METÀ STRADA PER VOI IWOULD LOVE TO KNOW - rhio75 : RT @virginiaraggi: Ecco come si presenta oggi l'Autostrada Roma-Fiumicino, nel tratto che porta in città provenendo dall’aeroporto. Nuovo a… - FNuovaSicilia : RT @LucaCastellini: La nostra solidarietà arriva dalla strada: dopo la violenta aggressione davanti al The Den, ecco i nostri militanti ier… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco strada Ecco la strada per liberare i pescatori in Libia. Un legale di Bengasi e una multa da pagare il Giornale Paolo Rossi e Massa Marittima tra amichevoli e interviste

Bruno Pepe giocò contro di lui: «Dopo un contrasto in campo non se la prese» Fu più volte al microfono di Mario Roggi: «Un fuoriclasse, disponibile e umile» ...

Capelli, i 10 migliori tools da regalare (e regalarsi) a Natale 2020

Styler e asciugacapelli di ultima generazione, ma non solo, diffusori, spazzole elettriche e arricciacapelli per waves addicted. Liscia come la seta, soffice e va va voom o a onde 4.0, per le feste bi ...

Bruno Pepe giocò contro di lui: «Dopo un contrasto in campo non se la prese» Fu più volte al microfono di Mario Roggi: «Un fuoriclasse, disponibile e umile» ...Styler e asciugacapelli di ultima generazione, ma non solo, diffusori, spazzole elettriche e arricciacapelli per waves addicted. Liscia come la seta, soffice e va va voom o a onde 4.0, per le feste bi ...