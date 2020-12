Ecco i numeri dei piccoli Comuni in Italia: la deroga al divieto di spostamento riguarderebbe oltre 10 milioni di persone (Di domenica 13 dicembre 2020) Le ipotesi di deroghe sul divieto di spostamento a Natale interessano potenzialmente fino a oltre 10 milioni di Italiani. Tanti sono i cittadini dei cosiddetti piccoli Comuni, ovvero quelli con meno di 5 mila abitanti per cui il governo sta pensando di alleggerire il divieto di mobilità a Natale. Questi Comuni, emerge da un’analisi pubblicata oggi 13 dicembre da Coldiretti e Fondazione Divulga, rappresentano circa il 69% del totale in Italia e coprono più della metà (54%) dell’intera superficie nazionale. numeri che spiegano la prudenza del governo nel concedere deroghe alle misure anti-Covid appena approvate. I prossimi passi in Parlamento Mercoledì è calendarizzata al Senato una mozione del ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Le ipotesi di deroghe suldia Natale interessano potenzialmente fino a10dini. Tanti sono i cittadini dei cosiddetti, ovvero quelli con meno di 5 mila abitanti per cui il governo sta pensando di alleggerire ildi mobilità a Natale. Questi, emerge da un’analisi pubblicata oggi 13 dicembre da Coldiretti e Fondazione Divulga, rappresentano circa il 69% del totale ine coprono più della metà (54%) dell’intera superficie nazionale.che spiegano la prudenza del governo nel concedere deroghe alle misure anti-Covid appena approvate. I prossimi passi in Parlamento Mercoledì è calendarizzata al Senato una mozione del ...

