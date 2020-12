Diletta Leotta in strada senza mascherina | è bufera sui social

stefanotrenta51 : G DI UN G DI UN G DI UN G X Diletta Leotta @SoaRxBlur - NonFarcela : A che serve che Diletta Leotta indossi la mascherina se è su un campo all’aperto? #CagliariInter - infoitsport : Cagliari-Inter, Diletta Leotta: “Felicissima di tornare oggi alla Sardegna Arena, anche se…” - DonyLove : @Saryndipity86 Ah si la Diletta Plasticotta, Mignotta o Leotta? Cafona rifatta senza cervello. Solo culo plastica… - smitwalter57 : Ma chi veste Diletta Leotta? #CagliariInter -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

Diletta Leotta non si cura del vento della Sardegna e si presenta a Cagliari con un vestito cortissimo che non nasconde di certo il suo fisico ...Diletta Leotta veste di bianco a Cagliari: microfono e taccuino in mano, ma i fan notano le trasparenze nel vestito. Che incanto ...