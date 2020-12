Covid-19, un medico in prima linea al ‘San Pio’ scrive: “Sto pensando ai loro sguardi pieni di paura” (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn post affidato ai social quello del Dott. Gaetano Beatrice, medico responsabile della Broncologia ed Endoscopia Toracica dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Parole che ti lasciano con l’amaro in bocca, che ti mettono angoscia ma che ti fanno davvero capire la sofferenza di chi, ogni giorno, è in prima linea a combattere contro questo maledetto virus. Queste le parole del Dott. Gaetano Beatrice: “Mi sto preparando per un’altra, ennesima, notte di servizio e sto pensando a Chiara, Michele, Gianluca, (rispettivamente di 17, 36, e 44 anni) a Patrizia, a Vittorio, ultimi di una lunga serie di deceduti. Morti da soli, morti di Covid. Sto pensando alle domande che mi ponevano, alla speranza che riponevano nelle mie risposte, ai loro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn post affidato ai social quello del Dott. Gaetano Beatrice,responsabile della Broncologia ed Endoscopia Toracica dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. Parole che ti lasciano con l’amaro in bocca, che ti mettono angoscia ma che ti fanno davvero capire la sofferenza di chi, ogni giorno, è ina combattere contro questo maledetto virus. Queste le parole del Dott. Gaetano Beatrice: “Mi sto preparando per un’altra, ennesima, notte di servizio e stoa Chiara, Michele, Gianluca, (rispettivamente di 17, 36, e 44 anni) a Patrizia, a Vittorio, ultimi di una lunga serie di deceduti. Morti da soli, morti di. Stoalle domande che mi ponevano, alla speranza che riponevano nelle mie risposte, ai...

