Coronavirus, le news. Spostamenti a Natale, in corso vertice Conte-capidelegazione. LIVE (Di domenica 13 dicembre 2020) Sul tavolo le possibili deroghe alle limitazioni ai movimenti durante le festività: interessano oltre 10 milioni di italiani in piccoli Comuni. Il tasso positivi/test cresce all'11,7%. Con la firma di Speranza il nostro Paese non ha più regioni a rischio alto di contagio. Iss: "Fase critica, rispettare regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare restrizioni". Merkel annuncia: "Chiusura della maggior parte dei negozi dal 16 dicembre al 10 gennaio" Leggi su tg24.sky (Di domenica 13 dicembre 2020) Sul tavolo le possibili deroghe alle limitazioni ai movimenti durante le festività: interessano oltre 10 milioni di italiani in piccoli Comuni. Il tasso positivi/test cresce all'11,7%. Con la firma di Speranza il nostro Paese non ha più regioni a rischio alto di contagio. Iss: "Fase critica, rispettare regole per le feste". Locatelli: "Entro l'estate vaccino a tutti gli italiani". Brusaferro: "Non allentare restrizioni". Merkel annuncia: "Chiusura della maggior parte dei negozi dal 16 dicembre al 10 gennaio"

repubblica : Coronavirus, in Salento focolaio dopo la processione: centinaia di fedeli accalcati e molti senza mascherina [di Fr… - Europarl_IT : Rivediamo insieme cosa ha fatto l'UE quest'anno per fronteggiare la pandemia di #COVID19. Ecco una cronologia dell… - repubblica : Coronavirus, il lockdown leggero non ha funzionato e la Germania chiude negozi e scuole [dalla nostra corrispondent… - massimosab : RT @brn_folgore: Se sarà così, a cosa servirà il vaccino ? - bator2013 : RT @giusmo1: Coronavirus, da domani al via vaccinazione negli Usa. Svizzera, i direttori degli ospedali: serve lockdown e divieto sci https… -