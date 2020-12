Coronavirus in Lombardia, 2.335 nuovi casi e 144 morti in più (Di domenica 13 dicembre 2020) Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza Coronavirus aggiornato al 13 dicembre, che sale di 2.335 nuovi casi e 144 decessi. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 13 dicembre 2020) Regioneha reso noto il bilancio dell’emergenzaaggiornato al 13 dicembre, che sale di 2.335e 144 decessi. su Notizie.it.

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute dell'11 dicembre colloca la Lombardia in 'zona gialla'. Leggi gl… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-15) e nei reparti (-196). Il numero dei tamponi effettuat… - repubblica : Coronavirus in Lombardia, crollano i contagi. Ma è allarme fuga dai tamponi - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #13dicembre Casi Positivi +2.335 (443.662 +0,53%) Deceduti +144 (23.180 +0,61%) Guariti +908… - Lucatt_ : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, la Lombardia diventa gialla: folla a Milano davanti a negozi e ristoranti: Vie del centro affollate a Milano… -

